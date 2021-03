Sorge um AstraZeneca? „Ausgezeichneter Impfstoff“

„Ich habe keine Angst, nein ...“

Dann folgt der große Stich: In der Piks-Box werden Einweg-Handschuhe in Dauerschleife gewechselt. „Der Nächste, bitte!“ Wieder tritt eine Person in einer der 40 Kabinen mit Vorhang ein. Derzeit sind nur 20 davon im Einsatz. „Es ist nicht zu wenig los, sondern wir haben alles gut eingeteilt, sodass hier keine Staus entstehen. Wir wollen ja auch nicht haben, dass wir hier Krankheiten übertragen“, so Drapalik. Ruhig und unaufgeregt stülpt sich eine Pensionistin das Oberteil über ihren linken Arm und macht Platz für die Spritze. „Ich habe keine Angst, nein. Es kann überall was passieren. Warum soll der Impfstoff bei einer bestimmten Gruppe anders wirken?“, erzählt sie krone.tv. Danach wird 15 Minuten lang gewartet, ob mögliche Nebenwirkungen oder allergische Reaktionen eintreten. Mittels mehreren großen Flachbildfernsehern werden Countdowns abgebildet.