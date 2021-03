Tirol: Arzl im Pitztal wird ab Mittwoch Sperrzone

Wie in Haiming und Roppen (Tirol) sowie Virgen und Matrei in Osttirol werden nun auch in Arzl im Pitztal wegen zu hoher Fallzahlen die Gemeindegrenzen dicht gemacht - voraussichtlich von Mittwoch bis zum 25. März, wie der Bürgermeister der „Krone“ gegenüber bestätigte.