Brexit: EU startet Verfahren gegen Großbritannien

Das Schreiben der EU-Kommission habe er noch nicht gelesen. „Aber ich denke, was ich unseren Freunden in Brüssel sagen würde, ist sehr einfach“, meinte Johnson. Das Nordirland-Protokoll des Brexit-Vertrags solle den Frieden auf der irischen Insel sichern. Allerdings betonte er: „Es sollte nicht nur Handel und Bewegung von Nord nach Süd, sondern auch von Ost nach West garantieren.“ Dazu habe Großbritannien lediglich einige „vorübergehende und technische Maßnahmen“ eingerichtet, „die wir für sehr vernünftig halten“, so Johnson.