Höchste Saisonniederlage für Pöltl in Philadelphia

Mit einem 99:134 bei den Philadelphia 76ers haben die San Antonio Spurs am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association die bisher höchste Saisonniederlage hinnehmen müssen. „Unsere Defense war nicht auf dem gewohnten Level“, sagte Jakob Pöltl, der in 24:29 Einsatzminuten sieben Punkte, fünf Rebounds und je zwei Assists sowie Blocks verbuchte.