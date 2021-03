Goggia vor Blitz-Comeback bei Saisonfinale

Die italienische Skirennläuferin Sofia Goggia steht nach ihrer Verletzung vor einem überraschend schnellen Comeback. Die 28-Jährige wird am Montag am Abfahrtstraining in Lenzerheide teilnehmen, wie ihr Verband am Sonntag mitteilte. In der Schweiz steht das Saisonfinale an, die letzte Abfahrt des alpinen Weltcup-Winters ist für Mittwoch angesetzt. In den vergangenen Tagen habe Goggia bereits erfolgreiche Härtetests in Livigno absolviert, hieß es.