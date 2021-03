E-Autos in Tiefgaragen: Gefahren und Lösungen

Sie haben viel Erfahrung mit dem Brandschutz bei Lithiumionen-Batterien. Wo liegen hier die größten Herausforderungen?

„Brände von Lithium-Batterien entstehen sehr schnell, und da die brennenden Batterien in der Regel in einem Gehäuse oder in einer Maschine verbaut sind, ist es schwer, an sie heranzukommen. Ohne ausreichende Kühlung können die Akkus sich auch wieder entzünden. Deshalb braucht man sehr große Mengen herkömmlicher Löschmittel, um die Akkus zu kühlen, das Feuer zu löschen und eine Wiederentzündung zu vermeiden. Die größten Herausforderungen sind also eine schnelle Branddetektion und die Positionierung der Löschtechnik in der direkten Umgebung. Und weil eben über längere Zeit mit Rückzündungen zu rechnen ist, sollte ein Löschmittel mit einer möglichst lang anhaltenden Wirksamkeit gewählt werden. Ein entsprechendes Aerosol kann sich in geschlossenen Räumen sehr lange halten und so einen dauerhaften Schutz bieten, allerdings sind offene Räume hiermit schwer zu schützen.“