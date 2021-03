Die Probleme der Direktoren

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll hat gemeinsam mit Polizeidirektor Bernhard Rausch den neuen Weg zur Bekämpfung der Raser vorgestellt. Das Herzstück soll dabei eine eigener Koordinator sein, bei dem sämtliche Informationen zusammenlaufen. Der Posten soll in den nächsten Wochen besetzt werden. Schwerpunktkontrollen und Prävention sollen neben höheren Strafen für Besserungen sorgen. Warum die Maßnahmen so spät kommen? Für Rausch ist die Raserszene erst im vergangenen Jahr durch die freien Straßen in der Pandemie präsent geworden – und damit zum Problem. Das sagte er vor versammelter Presse bei einem Medientermin in der Kfz-Landesprüfstelle. Just in diesem Moment fuhr ein weißer Lieferwagen ohne Kennzeichen zum Kontrolltermin vor. Rauschs Untergebene mussten ausrücken.