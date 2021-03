Match der Spitzenteams - Sturm fordert die Austria

LASK - SV Guntamatic Ried

Im Oberösterreich-Derby will der LASK wie schon gegen den Letzten SCR Altach und den Vorletzten TSV Hartberg auch gegen den Drittletzten in der Tabelle (SV Ried) die vollen neun Punkte abknöpfen. Doch die Innviertler haben bereits gegen viele Favoriten Punkte ergattert, zuletzt in Runde 8 überraschend zwei gegen den WAC. Doch für die Linzer wäre der dritte Neunpunkter in Folge Gold Wert. Damit könnte man endlich unter die besten Sechs und auf einen Meistergruppen-Platz vordringen.