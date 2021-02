Biontech-Impfung auch bei -25 bis -15 Grad stabil

Vakzin bereits nach erster Dosis hochwirksam

Am Freitag wurde bekannt, dass das Biontech/Pfizer-Vakzin bereits nach der ersten Impfung hochwirksam ist. Das zeigt eine am Scheba-Krankenhaus nahe Tel Aviv durchgeführte Studie. Demnach gab es unter insgesamt 7214 Klinikmitarbeitern 15 bis 28 Tage nach der ersten Dosis 85 Prozent weniger symptomatische Covid-19-Infektionen. Die Zahl aller Ansteckungen, also auch der asymptomatischen, ging um 75 Prozent zurück.