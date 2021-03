Heimspiele von Rapid II in Wiener Neustadt

Die zweite Mannschaft von Rekordmeister Rapid wird ihre Heimspiele in der 2. Liga im April nicht in Hütteldorf, sondern in Wiener Neustadt austragen. Aufgrund des engen Spielplans in den beiden höchsten Spielklassen in diesem Monat stellten die Wiener den Antrag auf eine Verschiebung des Spielortes, um allen Teams bestmögliche Platzbedingungen bieten zu können. Dem wurde vom Senat 5 der Liga am Donnerstag zugestimmt.