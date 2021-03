Pfanner Fruchtsäfte steigert Umsatz auf 302 Mio. €

„Wir bedauern vor allem die Situation in der Gastronomie und spüren das auch selbst an unseren Umsätzen“, sagte Geschäftsführer Peter Pfanner. Der Hotel-/Restaurant-/Café- sowie Außer-Haus-Anteil liege in Österreich bei etwa 30 Prozent. Die Entwicklung im Lebensmitteleinzelhandel habe im vergangenen Jahr folglich nicht gereicht, um das fehlende Gastro-Volumen zu kompensieren. Infolge der starken Export-Tätigkeit habe man sich relativ gut halten können.