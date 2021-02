Lockdown: Reisebranche drängt vehement auf Öffnung

Nach einer verheerenden Wintersaison und enormen Umsatzeinbußen (siehe auch Video oben) pochen Tourismusbetriebe nun auf erste Öffnungsschritte und ein Corona-Maßnahmenpaket. Die Fachverbände Reisebüros und Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die Berufsverbände Österreichischer Reiseverband (ÖRV) und Österreichischer Verein für Touristik (ÖVT) sowie die Austrian Airlines (AUA) und der Flughafen Wien appellierten am Freitag im Anschluss an den gestrigen „Öffnungsgipfel“ der WKÖ erneut an die Bundesregierung, „rasch und in Abstimmung mit den Institutionen auf EU-Ebene ein Maßnahmenpaket für einen geordneten ‘Re-Start‘ der Touristik auf den Weg zu bringen“. Sie fordern - am besten EU-weit - einheitliche Vorgaben und Planungssicherheit.