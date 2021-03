Matthias Schwab startet in Doha mit Par-Runde

Wie die European Tour bekannt gab, werden heuer keine Events in den USA stattfinden. In Zusammenarbeit mit der PGA Tour war ursprünglich eine Serie von Turnieren in Florida angedacht gewesen. Aufgrund der Reisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie sei es derzeit aber vor allem wichtig, den Profis einen durchgängigen Zeitplan zu sichern, teilte Geschäftsführer Keith Pelley am Donnerstag mit. Heuer sollen auf der European Tour 42 Turniere in 24 Ländern stattfinden.