3000 Neuinfektionen: Düstere Prognosen wurden wahr

Angst vor Oster-Reiseverkehr

Erschwerend kommt in den nächsten zwei Wochen hinzu, dass die Menschen rund um die Osterfeiertage deutlich mobiler sind als sonst, sich also weiter von ihren gewohnten Orten entfernen. Dies könnte laut Virologen bei der Verbreitung des Virus helfen und die Zahlen weiter nach oben treiben. Einzig die hohe Dichte an Testungen und der Fortschritt bei den Impfungen ist aktuell ein Licht am Horizont, gemäß dem Motto: besser getestet zum Wirten als ungetestet daheim eine Familienfeier ausrichten.