Fast 3000 Neuinfektionen im 24-Stunden-Vergleich

Bisher gab es in Österreich 484.916 positive Testergebnisse. 8798 Patienten starben an den Folgen einer Corona-Infektion, rund 450.862 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1596 an Covid-19 Erkrankte in Spitälern, davon werden 329 auf Intensivstationen betreut.