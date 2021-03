Experten befürchten 5000 Neuinfektionen vor Ostern

Gesundheitsministerium hielt lange an Veto fest

Nur wenig Verständnis für die Lockerungen kam bereits am Montag aus dem Gesundheitsministerium. Minister Rudolf Anschober soll ein generelles Veto gegen weitere Öffnungen eingelegt haben. Diese seien ein „ganz falsches Signal“ in einer Phase, in der der „Trend dramatisch nach oben“ geht, so Anschober. In der „ZiB 2“ relativierte er: Es seien „keine große Pandemie-Anheizer“ dabei, in manchen Bereichen gebe es sogar Verschärfungen. „Nach Ostern wird‘s leichter“, stellte er in Aussicht.