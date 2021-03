Lob für das Personal in den Wiener Impfzentren

Impfstart in 30 Einrichtungen der Behindertenhilfe

Doch es geht auch etwas weiter: In rund 30 Einrichtungen der Behindertenhilfe wurden nun Impfstraßen errichtet. Das ist besonders wichtig, da viele von den Klienten zur Hochrisikogruppe gehören. Pro Standort werden in den nächsten beiden Wochen 130 bis 800 Personen geimpft. „Das ist ein weiterer wichtiger Schritt zurück in ein normales Leben“, erklärte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).