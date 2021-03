Autofrühling in Neusiedl geht online

Nachdem in diesem Jahr kein Präsenz-Autofrühling möglich ist, haben vier Chefs der Autohäuser aus Neusiedl am See und Weiden am See beschlossen, die Veranstaltung via Internet umzusetzen. Mit dabei sind heuer die Autohäuser Zsoldos, Kamper, Weintritt und Ermler. Gemeinsam laden sie am 19. März um 16 Uhr zum Online-Event „live vom See“ ein. Als Gast wird Harald Pokorny, Regionalstellenleiter der Wirtschaftskammer Neusiedl am See, dabei sein.