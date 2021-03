„Irgendwie gehemmt“ - Herzog verlässt Niederlande

„Es sind großartige Sportler und starke Charaktere im Team Reggeborgh, aber vielleicht gerade deshalb war ich in der letzten Zeit in Holland nicht locker genug, sowohl im Training als auch im Rennen. Ich habe mich irgendwie gehemmt gefühlt“, begründete Herzog am Mittwoch in einer Presseaussendung ihren Weggang aus den Niederlanden.