Einsatz gegen Corona-Leugner kostet 675.000 Euro

Nachdem am Samstag eine Demonstration, bei der auch extreme Gruppierungen dabei waren, eskaliert war und es zu Ausschreitungen kam, gibt es nun heftige Kritik an den Organisatoren, vor allem an FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl. Er habe die Stimmung „aufgeheizt“, so der Chef der Polizeigewerkschaft. Das Innenministerium hat inzwischen die Kosten für die Demo genannt: Rund 675.000 Euro dürfte den Steuerzahler der Polizeieinsatz gegen die Chaoten kosten.