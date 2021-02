Corona-Demos in Wien erneut von Polizei untersagt

Erneut sind mehrere Corona-Demos, die am Wochenende in Wien angemeldet gewesen wären, von der Polizei untersagt worden - lediglich eine von insgesamt sieben geplanten Kundgebungen dürfe stattfinden, zwei werden noch geprüft. Vor zwei Wochen waren im Vorfeld 15 von insgesamt 17 Demonstrationen nicht genehmigt worden, auf die Straße gegangen wurde - wie berichtet - trotzdem, was einen Großeinsatz der Exekutive zur Folge hatte und mit zahlreichen Anzeigen und auch mehreren Festnahmen endete.