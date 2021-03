„Nicht rassistisch“: Papa Markle verteidigt Royals

„Ich habe großen Respekt für die Royals, und ich denke überhaupt nicht, dass die britische royale Familie rassistisch ist“, ist Meghans Vater Thomas Markle nach den schwerwiegenden Vorwürfen seiner Tochter gegen das britische Königshaus in einem Interview mit dem TV-Sender ITV zur Unterstützung der Royal Family ausgerückt. Meghans Beziehung zu ihrem Vater gilt als zerrüttet und mündete sogar in einen Rechtsstreit, in dem es um private Briefe ging, die gegen ihren Willen veröffentlicht wurden.