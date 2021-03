Mindesthaltbarkeits-Zusatz kommt in die Regale

17 Prozent aller weltweit verkauften Lebensmittel landen im Abfall. Allein in Österreich endet jährlich eine Million Tonnen Nahrungsmittel in Mülltonnen von Privathaushalten, Restaurants, Einzelhandel und anderen Essensanbietern. In der EU sind rund zehn Prozent dieser Verschwendung auf Missverständnisse rund um Mindesthaltbarkeitsdaten zurückzuführen. Eine neue Initiative ermutigt nun Konsumenten, ihre Sinne einzusetzen, bevor sie Lebensmittel entsorgen. Der Zusatzhinweis „Oft Länger Gut“ wird bereits von zwölf Marken auf deren Produkte gedruckt.