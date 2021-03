Eine Million Tonnen Essen landet bei uns im Müll

Größte Verschwendung im Privatbereich

Insgesamt landet in Österreich jährlich eine Million Tonnen Lebensmittel im Müll. Auf Privathaushalte kommen 521.000 Tonnen. Weitere 175.000 Tonnen fallen auf Außer-Haus-Verpfleger wie Kantinen, Restaurants und Caterer. In der Produktion fallen jährlich 121.800 Tonnen an vermeidbaren Lebensmittelabfällen an. Fast ein Drittel davon ist hier dem Handel zuzurechnen, da es sich um Retourware handelt, die unverkauft an die Produktion zurückgestellt wird. Mit insgesamt 79.200 Tonnen belegt der Einzelhandel Platz vier der Lebensmittelverschwender.