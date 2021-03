Betonmischer schlitterte gegen Auto: Kind verletzt

Gegen 8 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Liezen mit einem Lkw (Betonmischer) von der B 320 kommend in der Kreuzung Trautenfels auf die B 145 in Richtung Bad Mitterndorf auf. Zur selben Zeit befuhr eine 30-jährige Frau aus dem Bezirk Liezen ebenfalls die Salzkammergutstraße in entgegengesetzte Richtung. Ihr 18 Monate alter Sohn saß auf dem Rücksitz des Autos.