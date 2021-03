Höchste Auslastung der Intensivstationen

Auch im Burgenland ist der Anstieg an Corona-Patienten in den Spitälern mittlerweile besorgniserregend. Denn die heimischen Intensivstationen weisen laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bereits eine Auslastung von 54,2 Prozent auf – das ist die höchste in ganz Österreich. Dabei gelte es zu bedenken, dass es neben Corona-Patienten ja auch andere Erkrankte gebe, die intensivmedizinische Betreuung benötigen.