Hallen-EM: Starke Frauen-Sprints in Torun

Österreichs Platzierungen bei der Hallen-EM:



4. Ivona Dadic (Fünfkampf 4587 Punkte)

15. Andreas Vojta (3000 m: Vorlauf in 7:53,07)

17. Karin Strametz (60 m Hürden: Semifinale in 8,13)

20. Beate Schrott (60 m Hürden: Semifinale in 8,17)

23. Leni Lindner (60 m: Semifinale in 7,47/VL 7,40)

27. Susanne Walli (400 m: Vorlauf in 53,41)

38. Markus Fuchs (60 m: Vorlauf in 6,77)



Hallen-EM in Torun; Frauen: 60 m: 2. Vorlauf: 4. Lindner (Ö) 7,40; Semifinale: 23. Lindner (Ö) 7,47; 60 m Hürden: 17. Strametz 8,13, 20. Schrott 8,17.