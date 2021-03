Kurz und Strache: Chats nicht mehr „top secret“

Spannende Wende in einem Kapitel des Ibiza-Thrillers. Jene Chats zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seinem ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (damals noch FPÖ), auf die der Untersuchungsausschuss so sehnlichst wartete und die unter Geheimhaltungsstufe 3 geliefert wurden, wurden nun vom Justizministerium auf die Stufe 1 gesenkt. Will heißen, die Chats wurden nun so geliefert wie alle anderen Chats - also elektronisch und ohne erhöhte Geheimhaltung.