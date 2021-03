Gegen Schönheitswahn: Persönlichkeit vor Aussehen

„Krone“: Studien zeigen, dass 40 bis 70 Prozent der Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren mit zwei oder mehr Bereichen ihres Körpers unzufrieden sind. Was geben Sie solchen Mädchen mit auf den Weg?

Dzeni: Wichtiger ist an der mentalen Stärke zu arbeiten, als am Aussehen. Ein sympathischer Charakter ist meiner Meinung nach viel mehr Wert. Wenn man humorvoll, respektvoll und freundlich ist, steht das Aussehen an der zweiten Stelle. Leider ist es im Internet oft umgekehrt.