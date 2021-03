Kriechmayr triumphiert - Feuz baut Vorsprung aus

Auch Max Franz (+0,79) und Otmar Striedinger (+0,85) lieferten gute Leistungen ab. Am Ende landeten vier Österreicher in den Top-10. „Es geht immer besser, aber es war eine sehr gute Fahrt“, so Kriechmayr, der mit Nummer eins ins Rennen ging, im ORF-Interview. Es ist sein erster Abfahrtssieg in der laufenden Weltcup-Saison.