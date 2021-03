Kurz: Über-65-Jährige bis Ende April durchgeimpft

Impfung bei Älteren: Kärnten Vorreiter, Niederösterreich Schlusslicht

Zwischen den Bundesländern gibt es schon jetzt deutliche Unterschiede bei der Durchimpfung der ältesten Einwohner. Vorreiter unter den Bundesländern sind Kärnten, Vorarlberg und Oberösterreich, die bereits mehr als die Hälfte der über 85-Jährigen mit zumindest einer Dosis geimpft haben. In Niederösterreich sind es dagegen nur knapp 26 Prozent. Hinter Niederösterreich folgen Wien (30 Prozent), Tirol (37) und das Burgenland (39). In Salzburg sind es 44 und in der Steiermark 48 Prozent.