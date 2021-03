Ein Meister ist im Niemandsland gefangen

Für den starken spanischen Klub Villarreal, der in der Liga sieben Spiele (!) in Folge nicht mehr gewinnen konnte, waren die Bullen nicht gut genug. Kapitän Ulmer und Co. sind mit einem Gesamtscore von 1:4 ausgeschieden. National ist man, auch wenn der Vorsprung auf Rapid in der Liga „nur“ drei Zähler beträgt, zu gut. Das hat das Heim-4:2 gegen den ersten Verfolger bewiesen und besagte Pokal-Nacht am Wörthersee. Angstgegner Sturm Graz wurde in Vollbesetzung mit einer 4:0-Packung zurück über die Pack nach Graz geschickt.