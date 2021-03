Lukas wandelt auf den Spuren von Marcel Hirscher

Der Riesentorlauf gilt als die Kerndisziplin des alpinen Skisports. Wer einen guten „Riesen“-Schwung fährt, verfügt zumeist über eine ausgezeichnete Skitechnik und hat - so er oder sie verletzungsfrei bleibt - beste Voraussetzungen für eine große Karriere. Das beweist auch ein Blick auf die Liste der Riesentorlauf-Juniorenweltmeister der letzten Jahre, in die sich am Donnerstag auch der 19-jährige Vorarlberger Lukas Feurstein eintragen konnte.