Blutüberströmt zum Gipfel, mit dem Heli ins Tal

Ein 28-jähriger Wanderer hat sich am Samstagvormittag auf dem Weg zur Elsspitze nahe Bludenz den Kopf an einem Fels angeschlagen. Trotz stark blutender Wunde bestieg er den Gipfel. Von dort ging es dann nicht mehr weiter.
Gemeinsam mit einem Begleiter wollte der 28-jährige vom Muttersberg aus die Elsspitze besteigen. Gegen 11.45 Uhr gelangte sie zum Schlussanstieg, der entlang eines Stahlseils durch felsiges Gelände führt. Kurz vor dem Ziel stieß der Wanderer mit Kopf gegen einen Felsen, woraufhin er sofort stark zu bluten begann. Mithilfe seines Begleiters schaffte er es dennoch auf den Gipfel.
Starkes Schwindelgefühl
Dort angekommen, setzte jedoch ein starkes Schwindelgefühl ein, an einen Abstieg war nicht mehr zu denken. Also setzten die beiden Männer einen Notruf ab. Der Verletzte wurde schließlich von der Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 8 noch vor Ort erstversorgt und anschließend ins Landeskrankenhaus Bludenz geflogen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.