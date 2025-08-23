Blutüberströmt zum Gipfel, mit dem Heli ins Tal

Gemeinsam mit einem Begleiter wollte der 28-jährige vom Muttersberg aus die Elsspitze besteigen. Gegen 11.45 Uhr gelangte sie zum Schlussanstieg, der entlang eines Stahlseils durch felsiges Gelände führt. Kurz vor dem Ziel stieß der Wanderer mit Kopf gegen einen Felsen, woraufhin er sofort stark zu bluten begann. Mithilfe seines Begleiters schaffte er es dennoch auf den Gipfel.