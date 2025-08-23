Vorteilswelt
Wanderer verletzt

Blutüberströmt zum Gipfel, mit dem Heli ins Tal

Vorarlberg
23.08.2025 16:11
Der Rettungshubschrauber C8 im Einsatz.
Der Rettungshubschrauber C8 im Einsatz.

Ein 28-jähriger Wanderer hat sich am Samstagvormittag auf dem Weg zur Elsspitze nahe Bludenz den Kopf an einem Fels angeschlagen. Trotz stark blutender Wunde bestieg er den Gipfel. Von dort ging es dann nicht mehr weiter. 

Gemeinsam mit einem Begleiter wollte der 28-jährige vom Muttersberg aus die Elsspitze besteigen. Gegen 11.45 Uhr gelangte sie zum Schlussanstieg, der entlang eines Stahlseils durch felsiges Gelände führt. Kurz vor dem Ziel stieß der Wanderer mit Kopf gegen einen Felsen, woraufhin er sofort stark zu bluten begann. Mithilfe seines Begleiters schaffte er es dennoch auf den Gipfel.

Starkes Schwindelgefühl
Dort angekommen, setzte jedoch ein starkes Schwindelgefühl ein, an einen Abstieg war nicht mehr zu denken. Also setzten die beiden Männer einen Notruf ab. Der Verletzte wurde schließlich von der Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 8 noch vor Ort erstversorgt und anschließend ins Landeskrankenhaus Bludenz geflogen.  

Vorarlberg
