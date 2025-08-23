Vorrang missachtet: Autos landeten in Gartenhecke

Ereignet hat sich der Unfall gegen 12.25 Uhr im Kreuzungsbereich der Staldenstraße mit der Vorachstraße. Ersten Informationen zufolge dürfte ein Autolenker die Vorrangregel ignoriert haben, eine Kollision war folglich nicht mehr zu vermeiden. Beide Unfallwagen wurden in eine angrenzende Gartenhecke geschleudert und stark beschädigt. Auch die Hecke sowie ein Zaun sind erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.