Vorrang missachtet: Autos landeten in Gartenhecke

Am Samstagmittag sind mitten in Lustenau zwei Pkw kollidiert. Die beiden Lenker kamen zwar mit leichten Verletzungen davon, der entstandene Sachschaden ist allerdings beträchtlich.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 12.25 Uhr im Kreuzungsbereich der Staldenstraße mit der Vorachstraße. Ersten Informationen zufolge dürfte ein Autolenker die Vorrangregel ignoriert haben, eine Kollision war folglich nicht mehr zu vermeiden. Beide Unfallwagen wurden in eine angrenzende Gartenhecke geschleudert und stark beschädigt. Auch die Hecke sowie ein Zaun sind erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.
Die beiden Pkw-Lenker zogen beim Crash zum Glück nur leichte Blessuren davon. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
