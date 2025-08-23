Vorteilswelt
SW-Coach Van Acker:

„Davon kann ich mir auch nichts kaufen“

Vorarlberg
23.08.2025 18:25
Bregenz-Stürmer Daniel Nussbaumer traf zur 1:0-Führung.
Bregenz-Stürmer Daniel Nussbaumer traf zur 1:0-Führung.(Bild: GEPA)

SW Bregenz steckt mit der 1:2-Niederlage bei Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt weiter am Ende der Zweitligatabelle fest. Daniel Nussbaumer brachte den Ländle-Klub früh in Führung, noch vor der Pause drehten die Kärntner die Partie. Komplimente gab es von Austria-Trainer Rolf Landerl.

„Wir haben sehr gut angefangen, aber danach zwei Geschenke verteilt“, ärgerte sich SW Bregenz-Coach Regi van Acker nach der 1:2-Niederlage bei Austria Klagenfurt, mit der die Festspielstädter weiterhin am Ende der Tabelle feststecken.

Dabei hatte wirklich alles optimal angefangen. Nach etwas mehr als zehn Minuten lupfte erst Nicolas Rossi den Ball geschickt über die Abwehr, Daniel Nussbaumer dann gekonnt über Austria-Goalie Kuttin in die Maschen. Wenig später verpasste aber Levan Eloshvili, aus bester Position, gleich nachzulegen. Was sich bald rächen sollte.

Bregenz-Trainer Regi van Acker sah eine gute zweite Hälfte seiner Mannschaft.
Bregenz-Trainer Regi van Acker sah eine gute zweite Hälfte seiner Mannschaft.(Bild: GEPA)

Letzter Pass fehlte
Erst stieg Klagenfurts Barisic nach einer Flanke am höchsten und glich per Kopf aus, kurz vor der Pause verteidigte Bregenz schwach und kassierte das 1:2. „In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel in unsere Hände genommen. Aber der letzte Pass hat immer gefehlt“, meinte Van Acker, der im zweiten Abschnitt ein gutes Spiel seines Teams sah. Was auch bei Austria-Trainer Rolf Landerl nicht unbemerkt blieb. „Er hat mir nach dem Spiel gratuliert“, sagte Van Acker, „aber davon kann ich mir auch nichts kaufen.“

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
