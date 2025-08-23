Letzter Pass fehlte

Erst stieg Klagenfurts Barisic nach einer Flanke am höchsten und glich per Kopf aus, kurz vor der Pause verteidigte Bregenz schwach und kassierte das 1:2. „In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel in unsere Hände genommen. Aber der letzte Pass hat immer gefehlt“, meinte Van Acker, der im zweiten Abschnitt ein gutes Spiel seines Teams sah. Was auch bei Austria-Trainer Rolf Landerl nicht unbemerkt blieb. „Er hat mir nach dem Spiel gratuliert“, sagte Van Acker, „aber davon kann ich mir auch nichts kaufen.“