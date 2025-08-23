SW Bregenz steckt mit der 1:2-Niederlage bei Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt weiter am Ende der Zweitligatabelle fest. Daniel Nussbaumer brachte den Ländle-Klub früh in Führung, noch vor der Pause drehten die Kärntner die Partie. Komplimente gab es von Austria-Trainer Rolf Landerl.
„Wir haben sehr gut angefangen, aber danach zwei Geschenke verteilt“, ärgerte sich SW Bregenz-Coach Regi van Acker nach der 1:2-Niederlage bei Austria Klagenfurt, mit der die Festspielstädter weiterhin am Ende der Tabelle feststecken.
Dabei hatte wirklich alles optimal angefangen. Nach etwas mehr als zehn Minuten lupfte erst Nicolas Rossi den Ball geschickt über die Abwehr, Daniel Nussbaumer dann gekonnt über Austria-Goalie Kuttin in die Maschen. Wenig später verpasste aber Levan Eloshvili, aus bester Position, gleich nachzulegen. Was sich bald rächen sollte.
Letzter Pass fehlte
Erst stieg Klagenfurts Barisic nach einer Flanke am höchsten und glich per Kopf aus, kurz vor der Pause verteidigte Bregenz schwach und kassierte das 1:2. „In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel in unsere Hände genommen. Aber der letzte Pass hat immer gefehlt“, meinte Van Acker, der im zweiten Abschnitt ein gutes Spiel seines Teams sah. Was auch bei Austria-Trainer Rolf Landerl nicht unbemerkt blieb. „Er hat mir nach dem Spiel gratuliert“, sagte Van Acker, „aber davon kann ich mir auch nichts kaufen.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.