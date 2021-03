„RIESEN“-GOLD! Feurstein triumphiert in Bansko

Nach dem ersten Lauf war Feurstein noch 0,07 Sekunden hinter dem Norweger Kaspar Kindem zurückgelegen. Im Finale lieferte der Mellauer dann erneut eine taktische Meisterleistung, fuhr sogar Laufbestzeit und setzte sich am Ende mit 0,72 Sekunden vor Giovanni Franzoni (It) durch. Bronze ging an Kindem, der am Ende 0,89 Sekunden Rückstand hatte.