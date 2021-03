Kein erneuter Angriff, aber Nationalgarde bleibt

Trump nicht ins Weiße Haus zurückgekehrt

Die Nationalgarde rückte nach dem Angriff zur Verstärkung der örtlichen Sicherheitskräfte an. Für diesen Donnerstag gab es einen Gefahrenhinweis: Die Kapitol-Polizei hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass Geheimdienstinformationen auf einen möglichen Plan einer Miliz für einen Angriff auf das Kapitol hinwiesen. Gerüchte in Verschwörungstheoretiker-Zirkeln, wonach Trump nach einem Sturz des „Deep State“ am 4. März wieder ins Weiße Haus zurückkehren würde, haben sich nicht bewahrheitet.