QAnon-Anhänger glauben an Trumps Rückkehr

Seit bald einem Monat sitzt der am 20. Jänner angelobte Joe Biden als US-Präsident im Weißen Haus. Sein Vorgänger muss sich unterdessen einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Dennoch soll Donald Trump bald wieder US-Präsident werden! Das glauben zumindest Anhänger der QAnon-Bewegung, die sich rund um die Verschwörungstheorie gruppiert hat, dass die wahre Macht in den USA in den Händen einer satanistischen Elite sei, die das Blut von Kindern trinken und die Vereinigten Staaten in ein Unternehmen umgewandelt haben soll.