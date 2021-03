Feuz gegen Mayer: Duell mit Angst vor Paris

Gegenseitiger Respekt

Gegenseitiger Respekt bestimmt das Verhältnis. Feuz schätzt am Kärntner Gegenüber „den Speed und die risikohafte Fahrweise, mit denen er Rennen gewinnt.“ Mayer wiederum imponieren „Kampfgeist, Siegeswillen, Souveränität und Ruhe“, am Eidgenossen, der in Oberperfuss in Tirol wohnt.