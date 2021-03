Drei Frauen im Duell um das Bürgermeisteramt

Für drei Frauen wird sich nach den Gemeinderatswahlen erst am 14. März entscheiden, wie ihre politische Karriere weiter verlaufen wird. Zwei SP-Kandidatinnen müssen in Klein St. Paul und St. Andrä im Lavanttal in der Stichwahl ihr Bürgermeisteramt verteidigen. Auch in Bad Eisenkappel steht eine rote Politikerin am Start, sie geht allerdings als Herausforderin ins Rennen.