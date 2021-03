Ein neuer Anlauf am Lendkanal in Klagenfurt

Wie in Venedig tummelten sich im 16. Jahrhundert sogar venezianische Gondoliere und Lastenflöße auf dem Kanal, um Gäste und Waren zwischen Innenstadt und Wörthersee zu befördern. Zwar lieben die Klagenfurter es, am Ufer entlang zu spazieren und ein Eis zu genießen, ansonsten ist aber nicht viel los am vier Kilometer langen Kanal.