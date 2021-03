Schatten beim Sonnenstrom

„Mit mehr als 4800 Förderanträgen für Fotovoltaikanlagen liegen wir in Niederösterreich an der Spitze“, meldet sich Nationalrat Martin Litschauer von den Grünen. Auf Platz 2 folgen die Oberösterreicher mit 4456 vor der Steiermark mit 2958 Anträgen. Warum dann aber Oberösterreich so weit vorne bei der installierten Solarstromleistung liegt, kann sich der Waldviertler nur mit größeren Anlagen erklären, die den Industriebedarf abdecken. Denn natürlich würden sich Paneele auf Dächern von Industriegebäuden viel rascher rechnen als kleine private.