Gmunden baut Vorsprung mit Sieg in Kapfenberg aus

Die Gmunden Swans haben ihren Erfolgslauf auch im Spitzenspiel der fünften Platzierungsrunde in der Basketball-Superliga gegen die Kapfenberg Bulls fortgesetzt. Der Tabellenführer besiegte seinen ersten Verfolger am Mittwoch auswärts 81:72 (48:34). Die Schwäne führen nach dem siebenten Sieg in Serie nun drei Punkte vor dem Titelverteidiger.