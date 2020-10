KTM-Chef Pierer: Gab keine Folgespenden an ÖVP

Pierer war vom ÖVP-Wahlprogramm „angetan“

„Der Erstkontakt ist von mir ausgegangen“, so Pierer. Er habe zugesagt, die Spenden einer ÖVP-Crowdfunding-Aktion zu verdoppeln, weil er vom Wahlprogramm „angetan“ gewesen sein. „Ich war selber überrascht, dass es so viel geworden ist“, sagte Pierer zu den gut 430.000 Euro, die er dann letztlich der ÖVP gespendet hat. Gerechnet hätte er „vielleicht mit einem Hunderter“, also 100.000 Euro erläuterte er.