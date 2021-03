Die Royals stellen Herzogin Kate ins Rampenlicht

Kate ist liebevolle Ehefrau und Mutter, fällt mit Liebenswürdigkeit und charmantem Lächeln auf, hat keine Allüren und zeigt hohen Einsatz für die Gemeinschaft. Catherine Middleton, so ihr Mädchenname, stellt ihr Leben ganz in den Dienst der „Firma“, wie die königliche Familie genannt werden. „Kate ist genau, was sie brauchen und was sie wollen“, sind Royal-Experten überzeugt.