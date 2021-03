Harry & Meghan: Massive Kritik für Oprah-Interview

Die Sorge um Prinz Philip ist in Großbritannien nach seiner Verlegung am Montagnachmittag in ein anderes Spital nicht geringer geworden - im Gegenteil! Denn eine mögliche Entlassung des 99-jährigen Prinzgemahls ist vorerst nicht in Sicht. Dass Prinz Harry und Herzogin Meghan in ihrem Interview mit Oprah Winfrey nun trotzdem mit ihren „schockierenden Aussagen“ - vermutlich auch über das britische Königshaus - für Quote sorgen wollen, stößt vielen Briten, Fans und Experten sauer auf. Für die Sussexes hagelt es massive Kritik - die beiden seien „herzlos und egoistisch“, wird in königlichen Kreisen geschimpft.