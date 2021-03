Wien will öffentliche Plätze für Gastro öffnen

In der Bundeshauptstadt soll ab 17. März wieder Schulsport stattfinden können, ab 27. März sollen auch die Schanigärten in der Stadt aufsperren können - das hat Ludwig am Montag erklärt. Voraussetzung auch hier: Zugangstests und in der Gastronomie die bereits aus dem Sommer bekannte Registrierung der Gäste für das Contact Tracing.