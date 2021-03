Konzertflügel für Musikschule Feldkirchen gesucht

Soll 2023 erklingen

„Ein paar schwarze und weiße Tasten können wir ja bereits bezahlen. Danke dafür“, so Baumgartner. Der große Wunsch ist, dass der Konzertflügel 2023, im Jubiläumsjahr der Musikschule, erklingen wird. „Wir werden natürlich unseren Beitrag leisten, auch das Land hat Unterstützung versprochen. Die Bausteinaktion ist eine zusätzliche Sache in Liebe zur Kultur“, sagt Stadtchef Martin Treffner. Die Bausteine namens Moderato, Allegro und Presto sind im Touristikbüro oder in der Musikschule Feldkirchen erhältlich.