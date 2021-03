Jetzt fix: Schutzwohnungen statt Frauenhaus

Nach dem Gezanke um die Frauenhäuser in Salzburg übernimmt nun eine neue Trägergemeinschaft das Haus in der Stadt Salzburg. Das Haus in Hallein wird geschlossen. Stattdessen sollen landesweit sieben Wohnungen Schutz bieten. „Die Ausschreibung ist rechtsgültig abgewickelt“, so Landesrätin Andrea Klambauer.